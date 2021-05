(Di martedì 18 maggio 2021) Ha destato un certo scalpore ilSwg mostrato da Enricodurante il Tg di La7 di lunedì 17 maggio. Giorgiacon Fratelli d'Italia hato per la prima volta il Pd, portandosi a meno di due punti di distacco dalla Lega: il centrodestra ha così il predominio ...

Advertising

infoitinterno : Alessandra Ghisleri smorza il sondaggio-Mentana: 'Meloni supera Pd e punta Salvini? Occhio ai margini di errore' - sologiuma : RT @La7tv: #lariachetira Alessandra #Ghisleri (Euromedia Research): 'La storia ci ha insegnato che una volta che iniziano ad entrare alla C… - be_marconi : RT @tempoweb: Sondaggio bomba: #Meloni decolla. Retroscena sulla #Lega: il piano per #Draghi al Quirinale #fdi #mariodraghi #salvini #18mag… - La7tv : #lariachetira Alessandra #Ghisleri (Euromedia Research): 'Quando ho iniziato a fare questo lavoro ed ero una sempli… - La7tv : #lariachetira Alessandra #Ghisleri (Euromedia Research): 'La storia ci ha insegnato che una volta che iniziano ad e… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Ghisleri

Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira ,però ha tirato il freno ai sondaggi. 'Noi non abbiamo ancora rilevato questo sorpasso - ha dichiarato la direttrice di Euromedia ...Gli italiani alla ricerca di un 'meccanico affidabile'. Parola diche vede come tutt'altro che 'fantasticheria da ultras' il sorpasso di Giorgia Meloni su Matteo Salvini. 'Se Salvini raccogliesse consensi inferiori al venti per cento sarebbero ...È il momento dei sondaggi nello studio de L’aria che tira, ad analizzare le tendenze della particolare situazione politica è ...L' effetto Draghi penalizza i partiti che appoggiano il governo che calano, anche se lentamente, nelle intenzioni di voto. Continua a crescere ...