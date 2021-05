Variante indiana continua a far paura al mondo, Ricciardi: «È più contagiosa di quella inglese» (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi in Inghilterra scatta la fase tre: si riaccendono le luci di teatri e cinema, pub e ristoranti possono accogliere i clienti anche nei propri locali interni e non solo negli spazi esterni.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) Oggi in Inghilterra scatta la fase tre: si riaccendono le luci di teatri e cinema, pub e ristoranti possono accogliere i clienti anche nei propri locali interni e non solo negli spazi esterni....

Advertising

RobertoBurioni : Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a cola… - fanpage : La #varianteindiana mette a rischio il ritorno alla normalità nel Regno Unito - RobertoBurioni : In India non c'è solo la variante indiana, ma anche la pratica di spalmarsi addosso sterco di vacca per proteggersi… - Gazzettino : Variante indiana continua a far paura al mondo, Ricciardi: «È più contagiosa di quella inglese» - ALisimberti : RT @POPOLOdiTWlTTER: Sabaudia, variante indiana si diffonde tra gli immigrati -