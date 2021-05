Traffico Roma del 17-05-2021 ore 18:30 (Di lunedì 17 maggio 2021) Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni solite code a tratti da Corso Francia alla Salaria poi da San Lorenzo la via Prenestina sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti e code da Tor Cervara fino al Raccordo in uscita dalla città incolonnamenti anche all’interno della galleria Giovanni XXIII dallo svincolo per Enrico Pestalozzi fino a via della Pineta Sacchetti verso la Trionfale proseguendo verso Primavalle ci sono incolonnamenti proprio su via della Pineta Sacchetti fino a Largo gemelli Anche a causa di lavori in corso in centro code per incidente lungo via Druso all’altezza di Piazzale Numa Pompilio altro incidente nel rione Prati in Piazza Montegrappa all’altezza di viale Giuseppe Mazzini sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra Flaminia e Salaria tra Nomentana ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) Luceverderitrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni solite code a tratti da Corso Francia alla Salaria poi da San Lorenzo la via Prenestina sulla tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti e code da Tor Cervara fino al Raccordo in uscita dalla città incolonnamenti anche all’interno della galleria Giovanni XXIII dallo svincolo per Enrico Pestalozzi fino a via della Pineta Sacchetti verso la Trionfale proseguendo verso Primavalle ci sono incolonnamenti proprio su via della Pineta Sacchetti fino a Largo gemelli Anche a causa di lavori in corso in centro code per incidente lungo via Druso all’altezza di Piazzale Numa Pompilio altro incidente nel rione Prati in Piazza Montegrappa all’altezza di viale Giuseppe Mazzini sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra Flaminia e Salaria tra Nomentana ...

