L'intervista che il presidente della Repubblica ha concesso a Maurizio Molinari lo scorso 8 maggio, alla vigilia del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, induce ancora una volta a riflettere su alcuni dei nodi irrisolti della storia repubblicana. Il presidente Mattarella dà un indirizzo specifico alla riflessione. In relazione ai recenti arresti in Francia, ringrazia il presidente Macron e sottolinea come si trattasse di "una decisione che lo Stato italiano – attraverso i diversi governi che si sono succeduti negli anni – chiedeva da tempo". Aggiunge inoltre la seguente considerazione: "Custodiamo la memoria di tante vite spezzate e dobbiamo interrogarci con rigore su come sia stato possibile che accadesse". Su come sia stato possibile, cioè, che l'Italia fosse investita così profondamente da un terrorismo di matrice

Ultime Notizie dalla rete : Sul terrorismo Sul terrorismo ragioniamo in termini di responsabilità politiche Su come sia stato possibile, cioè, che l'Italia fosse investita così profondamente da un terrorismo di matrice spiccatamente ideologica. In primo luogo, da queste considerazioni del presidente ...

Terrorismo: Calabresi, arresti Francia gesto simbolico "Io credo che quello che ha fatto la Francia sia soprattutto un gesto simbolico, non faccio troppo affidamento sul fatto che queste persone in tempi brevi tornino in Italia". Lo ha detto Mario Calabresi, oggi, a Milano, in occasione della commemorazione, in Questura, del 49mo anniversario dell'uccisione del ...

Spataro: “Castellano ha ragione sul terrorismo Il confronto serve” La Repubblica Sul terrorismo ragioniamo in termini di responsabilità politiche Nell'intervista a Repubblica, Mattarella induce ancora una volta a riflettere su alcuni dei nodi irrisolti della storia repubblicana ...

Terrorismo, Fico: “Non può esserci piena riconciliazione senza giustizia e memoria” “E la giustizia deve essere sempre accompagnata dalla memoria, intesa soprattutto come capacità di trasmettere a chi non ha vissuto i terribili anni di piombo il senso di alienazione umana cui possono ...

