Stop quarantena per chi arriva da Ue | Uk e Israele Ecco le immagini degli arrivi a Fiumicino

Advertising

Wally_84 : RT @ttgitalia: Stop alla #quarantena. Secondo il ministro del #Turismo @massimogara, l'#Italia 'non può permettersi un'altra stagione senza… - paolorm2012 : RT @il_piccolo: Primo allentamento delle norme, ma non è ancora un ritorno alla normalità. Ecco le ultime novità sui viaggi oltreconfine ht… - Peplamg13 : RT @ttgitalia: Stop alla #quarantena. Secondo il ministro del #Turismo @massimogara, l'#Italia 'non può permettersi un'altra stagione senza… - ttgitalia : Stop alla #quarantena. Secondo il ministro del #Turismo @massimogara, l'#Italia 'non può permettersi un'altra stagi… - ma_regaa : @inomniapparatus ma poi con lo stop alla quarantena? cioè dal Belgio può venire chiunque e io alle 22 non posso ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop quarantena

La Repubblica

a tamponi eper chi si è vaccinato. Per Antonella Viola , immunologa dell'università di Padova, queste misure non sono più necessarie per chi è immunizzato. E, anzi, scoraggiano le ...Roma, 17 maggio 2021 Non c'è più l'obbligo diper chi arriva in Italia dai paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele. Per poter entrare nel nostro Paese basterà esibire all'arrivo in Italia un ...(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 Non c'è più l'obbligo di quarantena per chi arriva in Italia dai paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che ...Covid , in Inghilterra passi in avanti verso il ritorno alla normalità con nuove riaperture di locali e attività anche al chiuso ...