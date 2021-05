Advertising

tuttoteKit : #Starfield confermato esclusiva Xbox e #PC? #Bethesda #Microsoft #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Starfield confermato

Nel corso della settimana, Hermen Hulst, boss di PlayStation Studios dal 2019, aveval'... Nel mentre, è arrivata un'altra brutta notizia: sembra che, l'atteso sci - fi di ...... l'iconico archeologo e avventuriero interpretato da Harrison Ford, ma hache lo sviluppo del gioco non rallenterà quello die The Elder Scrolls VI .Il noto giornalista Jeff Grubb è sicuro che Starfield, l'annunciato RPG in sviluppo presso Bethesda, sarà un'esclusiva Xbox e PC.Un nuovo report suggerisce l'arrivo di Starfield per i primi mesi del 2022, il gioco non uscirà a Natale 2021 come inizialmente preventivato.