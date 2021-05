Ronaldo Juventus | segnale d’addio? Spunta l’indizio nella notte

Advertising

Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 3-2 Inter Milan (24' Ronaldo, 45+3'88' Cuadrado ; 35' Lukaku, 83' Chiellini o.g) | Posse… - SkySport : JUVENTUS-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Ronaldo (24') ? rig. #Lukaku (35') ? #Cuadrado (45+3') ? aut. #Chiellini (… - goal : Paulo Dybala joins Cristiano Ronaldo in the Juventus 100 goal club ???? - Changulan_ : Gattuso nella conferenza stampa di presentazione:' Gol di Muntari? Chiaramente fuori dalla porta. Priorità alla Juv… - Juventina962 : Posto che Ronaldo può andare via,ma serve precisare una cosa, Ronaldo ha sempre spostato tutto in prossimità delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juventus

Come riporta Libero, la semestrale dice che laha 357 milioni di debiti finanziari (inclusi i 157 milioni di Cristianobond che scadono a febbraio 2024) a cui bisogna aggiungere i 90 ...Commenta per primo Che futuro per Cristiano? Con o senza Champions? È la domanda più importante che tutti i tifosi dellasi stanno facendo in queste frenetiche settimane di fine campionato. Il futuro dell'asso portoghese è ...I risultati dell'ultima giornata di campionato tengono vive le speranze della Juve di centrare un posto in Champions League a 90 minuti dal termine. La vittoria casalinga nel derby d'Italia contro l'I ...Nella notte, Cristiano Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage della sua abitazione torinese, in cui risiedevano dal momento ...