(Di lunedì 17 maggio 2021) “Sono stata aggredita con unda un altro inquilino presente anche lui all’interno di un affittacamere in via Casilina”. E quello che ha raccontato una ragazza romena all’arrivo delle pattuglie del V Distretto Prenestino e del commissariato Torpignattara. I fatti Precipitatisi nella stanza dove si trovava il 35enne, l’uomo, conosciuto all’internostruttura con il nomignolo di “sasha”, è stato trovato in evidente stato di ebrezza alcolica e perquisito. Sequestrato iltrovato nel corsoperquisizionestanza, rinvenuto nascosto dietro uno specchio e sequestrato. M.A., 35enne originarioMoldavia, accompagnato presso il VI Distretto Casilino, nel corso del tragitto ha danneggiatovettura e opposto resistenza ai poliziotti. Al ...

Advertising

CorriereCitta : Roma: ubriaco aggredisce una donna con un coltello, poi distrugge l’auto della Polizia - ilfaroonline : Roma, ubriaco aggredisce la coinquilina con un coltello - Lucianamiocchi : Roma Est: rapinato con lo spray urticante per strada, all’arrivo dei poliziotti li aggredisce un ubriaco | di Aless… - RedazioneLaNews : #Roma Ostia, al volante ubriaco e sotto effetti stupefacenti: denunciato - Chri20841131 : Riassunto di oggi: pasticcini, francilollolo, zorzetta+Natalia, paparazzata, Tommy ubriaco e sui tacchi alle 7, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ubriaco

Il Corriere della Città

...di residenti delle case popolari in via Debussy usciti dalle loro abitazioni dopo che due volanti erano intervenute su chiamata di una donna che voleva denunciare il figlio 18enne violento e. ...Serata di follia a, dove nel noto complesso del Tiburtino III si è scatenata una maxi rissa che ha coinvolto oltre ... V.) erae stava dando in escandescenze contro di lei e contro una ...I ragazzi, di 18 anni, erano stati denunciati dalla madre di lui perché il figlio era ubriaco e stava creando problemi in casa. Denunciato un 17enne che ha partecipato al parapiglia con gli agenti, me ...Roma – “Sono stata aggredita con un coltello da un altro inquilino presente anche lui all’interno di un affittacamere in via Casilina”. E quello che ha raccontato una ragazza romena all’arrivo delle p ...