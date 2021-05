Pensioni, bonus extra in arrivo per molti: i dettagli (Di lunedì 17 maggio 2021) Pensioni, grossa novità per molti pensionati italiani. Diversi, infatti, riceveranno un’extra corposo. Ecco chi E’ in arrivo un regalo importante per molti pensionati italiani, ovvero un bonus extra che soprattutto di questi tempi farà più che comodo. Si tratta della quattordicesime mensilità, la quale, tuttavia, sarà possibile solo per chi avrà almeno 64 anni di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 maggio 2021), grossa novità perpensionati italiani. Diversi, infatti, riceveranno un’corposo. Ecco chi E’ inun regalo importante perpensionati italiani, ovvero unche soprattutto di questi tempi farà più che comodo. Si tratta della quattordicesime mensilità, la quale, tuttavia, sarà possibile solo per chi avrà almeno 64 anni di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

giubar01 : decision donne per bonus età o contributi.per tutte poi anche le mamme di cui sopra, 1 anno x lavori cura no penal… - Antonio98854326 : Ma non vi vergognate ? Le pensioni italiane sono elemosine - Pasquins6 : - AcerboLivio : Rem, proroga Naspi, pensioni, bonus maggio: news e pagamenti -