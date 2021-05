Open day vaccinale aperto anche a residenti di altre Regioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – anche coloro che risiedono in altre Regioni ma hanno il domicilio nel Lazio possono ricevere il vaccino durante gli Open day. L’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, nel corso di una conferenza stampa ha spiegato che “a noi le dosi vengono consegnate in proporzione al numero degli assistiti, nonostante cio’ il Lazio ha fatto 63mila somministrazioni ai residenti di altre Regioni ma che hanno domicilio e medico di famiglia nel Lazio: chi ha il domicilio nel Lazio puo’ fare l’Open day. Pero’ di quelle 63mila dosi finora non abbiamo visto nulla indietro, non c’e’ stato un riequilibrio sulle dosi che abbiamo fatto ai residenti di altre Regioni e ci attendiamo questo riequilibrio”. Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma –coloro che risiedono inma hanno il domicilio nel Lazio possono ricevere il vaccino durante gliday. L’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, nel corso di una conferenza stampa ha spiegato che “a noi le dosi vengono consegnate in proporzione al numero degli assistiti, nonostante cio’ il Lazio ha fatto 63mila somministrazioni aidima che hanno domicilio e medico di famiglia nel Lazio: chi ha il domicilio nel Lazio puo’ fare l’day. Pero’ di quelle 63mila dosi finora non abbiamo visto nulla indietro, non c’e’ stato un riequilibrio sulle dosi che abbiamo fatto aidie ci attendiamo questo riequilibrio”.

civati : Grazie a Regione Lazio per l’Open davvero Open day. Servizio impeccabile. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. - nzingaretti : Ieri record di quasi 57 mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli Open Day per gli over 40. Grazie… - patriziaprestip : La @RegioneLazio annuncia che entro il 2 giugno ci sarà open day vaccino per maturandi, affinché possano affrontare… - Franciscktrue : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini:Lazio,con open day +26% vaccinazioni rispetto target. In 3 giorni 158.276 somministrazioni,di cui 22mila nell'op… - AnsaRomaLazio : Vaccini:Lazio,con open day +26% vaccinazioni rispetto target. In 3 giorni 158.276 somministrazioni,di cui 22mila ne… -