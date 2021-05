(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Il disegno di legge legge Zan è scritto male. E per questo motivo sono impegnata a modificare una legge che è intrinsecamentee divisiva. La condanna della violenza c’è già in molte altre leggi esistenti ma se si vuole ribadirla lo si faccia almeno con chiarezza e senza ambiguità, senza ampliare l’arco delle discriminazioni e creare nuove vittime di violenza”. Lo afferma la senatrice Udc Paola, in occasione della Giornata internazionale contro l’omotransfobia interviene L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Binetti, 'ddl Zan discriminante e divisivo, non va affossato ma cambiato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Binetti

La Sicilia

... Matteo Salvini, Paolae Gaetano Quagliariello, si prefigge sostanzialmente di normare ... Come mai? Non era proprio la presunta "emergenza" che volevano contrastare? Non erano proprio ...Alla vigilia della manifestazione milanese a favore del Ddl Zan, intanto, Paolaspiega la proposta di legge depositata al Senato dal "centrodestra di governo" contro l', un testo ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Il disegno di legge legge Zan è scritto male. E per questo motivo sono impegnata a modificare una legge che è intrinsecamente discriminante e divisiva. La condanna della v ...La legge Zan contro l'omofobia è indigesta a Forza Italia al punto da essere cancellata anche dalla rassegna stampa mattutina che il partito di Berlusconi invia ai suoi parlamentari. Infatti il sondag ...