MotoGP, a Le Mans conferma di Miller e Ducati. Quartararo il rivale principale per il titolo (Di lunedì 17 maggio 2021) MotoGP, l’analisi del Gran Premio di Francia. La Ducati si conferma il team più completo. Ma Quartararo non molla per il titolo. LE Mans (FRANCIA) – Il Gran Premio di Francia potrebbe aver dato delle chiare indicazioni in chiave Mondiale di MotoGP. Con tre moto nelle prime cinque posizioni la Ducati si candida ad essere la grande favorita per il titolo. Attenzione, però, alla Yamaha di Fabio Quartararo. Il francese, al momento, sembra essere l’unico a poter lottare per il primo posto e rendere difficile la vita al team di Borgo Panigale. La Yamaha spera ancora in Franco Morbidelli, autore di una caduta e zero punti, mentre l’ennesimo flop di Vinales potrebbe portare lo spagnolo in futuro ad essere una carta per ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021), l’analisi del Gran Premio di Francia. Lasiil team più completo. Manon molla per il. LE(FRANCIA) – Il Gran Premio di Francia potrebbe aver dato delle chiare indicazioni in chiave Mondiale di. Con tre moto nelle prime cinque posizioni lasi candida ad essere la grande favorita per il. Attenzione, però, alla Yamaha di Fabio. Il francese, al momento, sembra essere l’unico a poter lottare per il primo posto e rendere difficile la vita al team di Borgo Panigale. La Yamaha spera ancora in Franco Morbidelli, autore di una caduta e zero punti, mentre l’ennesimo flop di Vinales potrebbe portare lo spagnolo in futuro ad essere una carta per ...

