Mihajlovic: «Lacrime agli occhi. Juve? Ci manderanno un arbitro giusto» (Di lunedì 17 maggio 2021) Sinisa Mihajlovic parla dopo il pareggio contro il Verona anche delle emozioni che gli scaturisce il ritorno al Bentegodi: ecco le sue parole Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Verona-Bologna. ATTEGGIAMENTO – «Una partita difficile ed equilibrata. Fisicamente ce la potevamo fare ma di testa eravamo un po’ distratti, classica partita di fine campionato che però i ragazzi non volevano perdere». RAVagliA – «Con certi movimenti liberavamo gli uomini quindi lui doveva riconoscere chi si staccava. Gli dicevo di guardare prima che gli arrivi la palla, dovrebbe già sapere cosa fare per trovare un uomo libero. Non è facile per lui, è alla sua terza/quarta partita in Serie A». ESORDIO GIOVANI – «Tutti e tre hanno prospettive buone, altrimenti non avrebbero esordito. Urbanski è tipo Pjanic, vuole sempre la palla. Hanno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Sinisaparla dopo il pareggio contro il Verona anche delle emozioni che gli scaturisce il ritorno al Bentegodi: ecco le sue parole Sinisaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Verona-Bologna. ATTEGGIAMENTO – «Una partita difficile ed equilibrata. Fisicamente ce la potevamo fare ma di testa eravamo un po’ distratti, classica partita di fine campionato che però i ragazzi non volevano perdere». RAVA – «Con certi movimenti liberavamo gli uomini quindi lui doveva riconoscere chi si staccava. Gli dicevo di guardare prima che gli arrivi la palla, dovrebbe già sapere cosa fare per trovare un uomo libero. Non è facile per lui, è alla sua terza/quarta partita in Serie A». ESORDIO GIOVANI – «Tutti e tre hanno prospettive buone, altrimenti non avrebbero esordito. Urbanski è tipo Pjanic, vuole sempre la palla. Hanno ...

