Mihajlovic: 'Juve? Di sicuro ci manderanno un arbitro come si deve' (Di lunedì 17 maggio 2021) VERONA - L'allenatore del Bologna , Sinisa Mihajlovic , ha commentato il pareggio per 2 - 2 ottenuto dai suoi, negli ultimi minuti, in casa del Verona denotando la poca concentrazione della sua ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) VERONA - L'allenatore del Bologna , Sinisa, ha commentato il pareggio per 2 - 2 ottenuto dai suoi, negli ultimi minuti, in casa del Verona denotando la poca concentrazione della sua ...

Advertising

MatteoPedrosi : Mi si avvicina un signore anziano al bar. “Hai visto chi interessa alla Juventus? Mihajlovic (e ride). Tu ragazzo s… - ZZiliani : Vi pareva che a 7 giorni dal #BolognaJuventus non spuntasse l’indiscrezione sulla #Juve che pensa a #Mihajlovic per… - WilliamSavoca : @tatanka_h Anzi c'è chi ha già anticipato la possibilità che Mihajlovic possa essere il prossimo allenatore della j… - rimaneilmilan : RT @smxworld: Ascoltato Mihajlovic. Come fate a capire che per lui favoriranno la Juve? La sua polemica è che le partite del Bologna non im… - alealex73 : RT @UnUltras: Il prossimo che dice che vuole #SimoneInzaghi o #Mihajlovic allenatore alla Juve...giuro che lo vado a prendere a calci -