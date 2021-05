LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Evenepoel e Bernal guadagnano con gli abbuoni. Nibali a 2’13” (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.42 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo! 17.40 Ed ecco la nuova classifica generale! Evenepoel ha guadagnato 1? su Bernal grazie agli abbuoni al traguardo volante: 1 1 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 20 38:30:17 2 2 – Evenepoel Remco Deceuninck – Quick Step 0:14 3 3 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:224 4 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:37 5 5 – VALTER Attila Groupama – FDJ 0:44 6 6 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 0:457 7 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:46 8 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.42 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo! 17.40 Ed ecco la nuova classifica generale!ha guadagnato 1? sugrazie aglial traguardo volante: 1 1 –Egan INEOS Grenadiers 20 38:30:17 2 2 –Remco Deceuninck – Quick Step 0:14 3 3 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:224 4 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:37 5 5 – VALTER Attila Groupama – FDJ 0:44 6 6 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 0:457 7 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:46 8 ...

