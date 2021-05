La Corea del Nord non parteciperà ai prossimi Mondiali (Di lunedì 17 maggio 2021) La Federazione calcistica della Nord Corea ha annunciato ufficialmente il ritiro della sua nazionale alle prossime qualificazioni Mondiali. L’annuncio, dato dall’Asian Football Confederation, ha scosso non poco le fondamenta delle federazioni calcistiche asiatiche, impegnate ora nei rispettivi gironi. Alla base di tale scelta ci dovrebbe essere l’esplosione dei contagi che avrebbe interessato la Nord Corea tanto da bandire le partite di calcio. La formazione asiatica era inserirta nel Gruppo H, assieme alla Corea del Sud, Turkmenistan, Libano e Sri Lanka. Perchè la Nord Corea ha rinunciato ai Mondiali? “La Confederazione calcistica asiatica conferma oggi il ritiro della Federcalcio Coreana dalle qualificazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) La Federazione calcistica dellaha annunciato ufficialmente il ritiro della sua nazionale alle prossime qualificazioni. L’annuncio, dato dall’Asian Football Confederation, ha scosso non poco le fondamenta delle federazioni calcistiche asiatiche, impegnate ora nei rispettivi gironi. Alla base di tale scelta ci dovrebbe essere l’esplosione dei contagi che avrebbe interessato latanto da bandire le partite di calcio. La formazione asiatica era inserirta nel Gruppo H, assieme alladel Sud, Turkmenistan, Libano e Sri Lanka. Perchè laha rinunciato ai? “La Confederazione calcistica asiatica conferma oggi il ritiro della Federcalciona dalle qualificazioni ...

