Kurt Weill | a Torino due giornate per raccontare l’eclettico compositore tedesco

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il 21 e 22 maggio prossimi, a, sotto un titolo altisonante – “Music, Cinema and Modernism” – si parlerà dinato a Dessau nel 1900, acclamato nella Repubblica di Weimar, emigrato all’avvento del nazismo dapprima a Parigi e a Londra, indi negli Stati Uniti; naturalizzato americano, morì cinquantenne a New York. Tre momenti biografici, tre spezzoni di una carriera multiforme, dedita a generi musicali disparati: teatro d’opera; musica orchestrale, radio, film, balletto; operetta, cabaret, canzone. Di quest’artista poliedrico parleranno i maggiori conoscitori, convitati da varie università e istituti di ricerca europei e americani. In particolare, le relazioni d’apertura di Stephen Hinton (Stanford) e Nils Grosch (Salisburgo) faranno il ...

Il 21 e 22 maggio prossimi, a Torino, sotto un titolo altisonante – "Music, Cinema and Modernism" – si parlerà di Kurt Weill, l'eclettico compositore tedesco nato a Dessau nel 1900, acclamato nella Re ...