Juventus | la confessione di Chiesa | “A 13 volevo smettere | ora voglio essere un esempio per i giovani”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Federicoa cuore aperto. Federicoracconta il periodo complicato attraversato quando era ragazzo e sognava di diventare un grande calciatore, seguendo le orme di papà Enrico. Ospite del webinar Allenare, Allenarsi, Guardare altrove, organizzato da Randstad, intervistato da Mauro Berruto, l’ex Fiorentina svela dei particolari retroscena legati al suo passato nelleli. “Ho avuto una carriera un pò in salita nelleli. A 13 anni passai un brutto momento, perchè vedevo i miei compagni di squadra crescere fisicamente e tecnicamente, migliorare e giocare ogni domenica, mentre io facevo fatica a tenere il ritmo e dovetti retrocedere di un anno per poter giocare qualche minuto. È stato così duro che ho pensato di. Con un po’ di determinazione e l’aiuto dei miei genitori e di ...

