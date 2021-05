Israele | ucciso il capo della Jihad a Gaza Hamas | pronti a colpire Tel Aviv

Advertising

TgLa7 : ++ #Gaza: in attacco Israele ucciso medico al-Ouf e famiglia ++ Professore di primo piano all'ospedale #Shifa di #GazaCity - andreapurgatori : #propagandalive @welikeduel ho un po’ di domande senza risposta. Chi ha fatto saltare l’accordo di pace Rabin/Arafa… - trotskystavero : RT @francofontana43: Catastrofe a Gaza. E gli Usa, compari di Israele, bloccano la dichiarazione Onu. Le vittime dall'inizio dei bombardame… - PaolaGigante62 : RT @francofontana43: Catastrofe a Gaza. E gli Usa, compari di Israele, bloccano la dichiarazione Onu. Le vittime dall'inizio dei bombardame… - Dome689 : RT @pirata_21: #Biden:'#Israele ha diritto di difendersi'. Un po' come si è difeso l'agente che ha ucciso George Floyd. #Palestina -

Ultime Notizie dalla rete : Israele ucciso

Domenica 16 maggio hannoun mio collega, Ayman Abuelhof, direttore del dipartimento di ... L'80% degli ebrei disono estremisti, questo è il vero problema. Molti sostengono che Benjamin ......mirato - "Baha pianificava attacchi terroristici" sostiene l'intelligence - che dà il via a 48 ore di combattimenti trae la Jihad Islamica a Gaza. Anche Hussam Abu Harbeed è stato...Nel corso dei bombardamenti, linee elettriche con. Israele sono state messe fuori uso. Dopo il bombardamento israeliano che ha parzialmente distrutto la clinica al-Rimal, nel centro… Leggi ...“Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa. In questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele ...