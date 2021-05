Il ddl Zan, così com’è, rischia di favorire le piazze nere e non solo quelle arcobaleno (Di lunedì 17 maggio 2021) Per come si sono messe le cose, il disegno di legge Zan più che al rinforzo penalistico delle normative antidiscriminatorie e delle politiche di contrasto dell’hate speech finirà per servire al consolidamento del bipolarismo tra un mainstream culturale progressista, che affastella identità deboli e minoritarie da proteggere con un generoso ma indeterminato “dirittismo”, e un mainstream politico regressista, che fa della libertà di parola il conveniente contenitore di pregiudizi e suprematismi etici ancora ampiamente maggioritari nell’opinione pubblica in senso lato. Opinione pubblica, che non è evidentemente quella che legge i giornali, né tantomeno quella che li scrive. È possibile che l’innesco di questo scontro impari (e destinato a favorire le piazze nere, non quelle arcobaleno) dipenda, in sé, dal ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 maggio 2021) Per come si sono messe le cose, il disegno di legge Zan più che al rinforzo penalistico delle normative antidiscriminatorie e delle politiche di contrasto dell’hate speech finirà per servire al consolidamento del bipolarismo tra un mainstream culturale progressista, che affastella identità deboli e minoritarie da proteggere con un generoso ma indeterminato “dirittismo”, e un mainstream politico regressista, che fa della libertà di parola il conveniente contenitore di pregiudizi e suprematismi etici ancora ampiamente maggioritari nell’opinione pubblica in senso lato. Opinione pubblica, che non è evidentemente quella che legge i giornali, né tantomeno quella che li scrive. È possibile che l’innesco di questo scontro impari (e destinato ale, non) dipenda, in sé, dal ...

