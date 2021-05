Giorgia Meloni vive il senso di colpa per un secondo figlio che non arriva

(Di lunedì 17 maggio 2021) E’ un’intervista cheha parlato del suodiper unche non, per il fratello che vorrebbe dare a Ginevra. La leader di Fratelli d’Italia trova però anche un nuovo modo per sostenere la natalità e la famiglia. Parte dalla sua esperienza e racconta ad Agi, agenzia giornalistica italiana, quello che prova e gli errori che pensa di avere fatto.sta promuovendo il suo libro “Io sono”, si racconta e si lascia scoprire al di là del ruolo politico. Nel 2016 è diventata mamma di Ginevra, è diventata mamma a 39 anni e avrebbe voluto dare un fratellino alla sua bambina, avrebbe volutosse lo stesso legame che lei ha vissuto con la ...

