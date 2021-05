Ddl Zan, Bassetti (Cei): "Non va affossato ma modificato" (Di lunedì 17 maggio 2021) "La legge potrebbe essere fatta meglio", "andrebbe corretta più che affossata", "dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi". Così il Presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, parlando del ddl Zan il 16 maggio nella messa dedicata ai giornalisti durante la giornata mondiale per le comunicazioni sociali. “Noi – ha detto ancora il cardinale - siamo per la difesa e la dignità di tutti, di qualunque uomo o donna, bisogna difendere sempre i diritti della persona". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021) "La legge potrebbe essere fatta meglio", "andrebbe corretta più che affossata", "dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi". Così il Presidente della Cei, card. Gualtiero, parlando del ddl Zan il 16 maggio nella messa dedicata ai giornalisti durante la giornata mondiale per le comunicazioni sociali. “Noi – ha detto ancora il cardinale - siamo per la difesa e la dignità di tutti, di qualunque uomo o donna, bisogna difendere sempre i diritti della persona".

Advertising

matteosalvinimi : Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gl… - LegaSalvini : IL GIORNALE: «SCONTRI IN PIAZZA CON LA POLIZIA, ECCO I PROGRESSISTI DEL DDL ZAN» - LegaSalvini : ??#Salvini: “Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Pove… - AnnaStramigioli : @JamesZaky @NIC__76__ @VittorioSgarbi @Adnkronos @stampasgarbi @IlPrimatoN Lo Stato che si ij fa garante dell'affet… - piucheperfetto : Avete notato come, finita la settimana di lancio dei suoi smalti, il signorino e consorte hanno smesso di parlare del ddl Zan? -