(Di lunedì 17 maggio 2021) LeDDR4 hanno avuto un ottimo rendimento con le ultime tecnologie, maè già pronta a portare sul mercato lecon moduliNel suo ultimo post sul blog ufficiale,ha anticipato l’imminente uscita dei kit e dei moduli di memoriache presenterebbero velocità davvero elevate. La tecnologia di memoriaarriverà nel terzo trimestre del 2021 per i giochi di nuova generazione e le piattaforme PC tradizionali.memoria: caratteristiche principaliafferma che la società ha avuto un grande successo con la sua linea di kit di memoria DDR4 Dominator e Vengeance e ora sta andando avanti nell’offrire la stessa qualità nella serie. Secondo ...

Advertising

zazoomblog : Corsair annuncia le nuove memoria DDR5 - #Corsair #annuncia #nuove #memoria - tuttoteKit : #Corsair annuncia l'arrivo delle memorie DDR5 #MemorieDDR5 #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Corsair annuncia

tuttoteK

memoria DDR5: caratteristiche principaliafferma che la società ha avuto un grande successo con la sua linea di kit di memoria DDR4 Dominator e Vengeance e ora sta andando avanti ...ovviamente non è da meno e nell'ultimo post sul proprio blog ufficialedi essere a lavoro sui primi moduli DDR5 ad alte prestazioni . Il produttore californiano, da anni al top per ...Le memorie DDR4 hanno avuto un ottimo rendimento, ma Corsair è già pronta a portare sul mercato le memorie con moduli DDR5.Corsair conferma che le nuove memorie RAM sono in dirittura d'arrivo. Offriranno performance superiori e una maggiore capacità.