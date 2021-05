Con lui tornarono le aquile nei cieli di Roma: Napoleone e l’Italia (Di lunedì 17 maggio 2021) A duecento anni dalla morte di Napoleone, se gli italiani volessero convertirsi anch’essi alla «cultura del piagnisteo» e alla cancel culture, avrebbero buoni motivi per una loro campagna anti-N: basti ricordare i furti di opere d’arte e gli eccidi di Binasco (Lombardia) nel 1796 e di San Severo (Puglia) nel ’99. Purtroppo la storia non è mai esente da lacrime, e quando un fenomeno storico è concluso, occorre decidere se il bene che se ne ebbe fu o meno superiore al male. Foscolo salutò in Napoleone il «liberatore», capì presto che non lo era, ma fu soldato napoleonico fino al 1814. Il miracolo di Napoleone in Italia fu quello, fin dal suo primo apparirvi, di ridestare «un popolo addormentato», come disse Stendhal. Ciò che il còrso davvero liberò furono delle energie senza le quali il Risorgimento avrebbe potuto aspettare forse ancora ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) A duecento anni dalla morte di, se gli italiani volessero convertirsi anch’essi alla «cultura del piagnisteo» e alla cancel culture, avrebbero buoni motivi per una loro campagna anti-N: basti ricordare i furti di opere d’arte e gli eccidi di Binasco (Lombardia) nel 1796 e di San Severo (Puglia) nel ’99. Purtroppo la storia non è mai esente da lacrime, e quando un fenomeno storico è concluso, occorre decidere se il bene che se ne ebbe fu o meno superiore al male. Foscolo salutò inil «liberatore», capì presto che non lo era, ma fu soldato napoleonico fino al 1814. Il miracolo diin Italia fu quello, fin dal suo primo apparirvi, di ridestare «un popolo addormentato», come disse Stendhal. Ciò che il còrso davvero liberò furono delle energie senza le quali il Risorgimento avrebbe potuto aspettare forse ancora ...

