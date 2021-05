Come fare per ottimizzare le pagine prodotto di un e-commerce (Di lunedì 17 maggio 2021) Per avere la certezza che un e-commerce dia i risultati auspicati, uno dei primi compiti a cui si deve badare è quello di ottimizzare le schede prodotto: un lavoro che va compiuto in funzione delle caratteristiche del target a cui ci si rivolge. Occorre strutturare i prodotti su un protocollo https così da infondere nei consumatori fiducia e sicurezza. Ma questo non basta: c’è bisogno anche di un codice pulito, di immagini leggere e di un hosting di qualità elevata, tale da poter essere letto dai motori di ricerca con velocità. Così Google non potrà che riconoscere i posizionamenti organici. Dopo che le pagine delle schede prodotto sono state ottimizzate, è necessario lavorare anche sulla descrizione, sul titolo, sul tag e sul testo. Il titolo, in particolare, deve essere informativo e strutturato in ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Per avere la certezza che un e-dia i risultati auspicati, uno dei primi compiti a cui si deve badare è quello dile schede: un lavoro che va compiuto in funzione delle caratteristiche del target a cui ci si rivolge. Occorre strutturare i prodotti su un protocollo https così da infondere nei consumatori fiducia e sicurezza. Ma questo non basta: c’è bisogno anche di un codice pulito, di immagini leggere e di un hosting di qualità elevata, tale da poter essere letto dai motori di ricerca con velocità. Così Google non potrà che riconoscere i posizionamenti organici. Dopo che ledelle schedesono state ottimizzate, è necessario lavorare anche sulla descrizione, sul titolo, sul tag e sul testo. Il titolo, in particolare, deve essere informativo e strutturato in ...

