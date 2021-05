Caos negli studi di UeD | scoppia la rissa tra due corteggiatori famosi Ecco chi sono e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 17 maggio 2021) Attesissima la puntata di Uomini e Donne che molto probabilmente andrà in onda oggi 17 maggio, le cui anticipazioni circolano in rete da qualche giorno e che hanno decisamente incuriosito, per non dire ingolosito, tutti i fan del famoso dating show di Maria De Filippi. Le rivelazioni di Riccardo Nel dettaglio quello che avverrà oggi sarà una svolta epocale, delle rivelazioni su alcune dame che da tempo militano nel programma portando intorno a sé un certo alone quasi di santità e martirio, entrambe accomunate dallo stesso uomo che hanno frequentato a lungo per poi lamentarsi praticamente di ogni cosa, pur conoscendone il carattere non proprio leggerissimo. Stiamo parlando ovviamente del triangolo Riccardo Guarnieri, la sua ex storica Ida Platano e la recente Roberta Di Padua, con la quale ha chiuso da poco e dalla quale ha subito quasi le stesse accuse della prima ...