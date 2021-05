Bitcoin ed Ethereum giù | impenna Polygon MATIC | Punto Informatico

Advertising

ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: #Bitcoin affonda di oltre -10%. Dietro c'è sempre Elon Musk di #Tesla, stavolta con una risposta a un tweet di @CryptoWhal… - puntotweet : Bitcoin ed Ethereum giù, impenna Polygon (MATIC) - - opineljam : N'è solo pe i sordi, n'è solo paa gloria, aa sorca; è pe l'inferno che se scatena @crypto_gateway #Bitcoin #Ethereum - retecrypto : Variazione prezzo ultime 24H #Bitcoin $44,930.00 #BTC -9.1%?? #Ethereum $3,449.52 #ETH… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: #Bitcoin affonda di oltre -10%. Dietro c'è sempre Elon Musk di #Tesla, stavolta con una risposta a un tweet di @CryptoWhal… -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin Ethereum

Giorni caratterizzati da una tendenza al ribasso per le crypto più note,ed, mentre un forte rialzo si registra sul fronte ..., in questo senso, punta alle transazioni di denaro., invece, mette in condizione di agire in questo modo ma nell'ambito di beni e servizi. E il tempo, per ora, ha dato ragione a ...Vendite pesanti sul bitcoin dopo l'ultima mossa di Elon Musk. Sembra che la sua Tesla abbia venduto le quote detenute nella criptovaluta ...Giorni caratterizzati da una tendenza al ribasso per le crypto più note, Bitcoin ed Ethereum, mentre un forte rialzo si registra sul fronte Polygon.