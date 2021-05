Atp Finals, la Race per Torino 2021 aggiornata: Sinner sogna la qualificazione (Di lunedì 17 maggio 2021) La classifica della Race per Torino 2021 aggiornata settimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannik Sinner può alimentare il suo sogno chiamato Atp Finals. L’azzurro è attualmente al nono posto e, visto il livello di tennis espresso in quest’avvio di stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per la qualificazione fino alla fine. Al comando c’è Stefanos Tsitsipas, complice la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo, seguito da Novak Djokovic e Andrej Rublev. Presenti in Top 10 anche Zverev, Medvedev, Nadal, Karatsev, Hurkacz e i due azzurri Berrettini e Sinner. L’Italia può inoltre vantare Sonego al 13° posto, ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) La classifica dellapersettimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannikpuò alimentare il suo sogno chiamato Atp. L’azzurro è attualmente al nono posto e, visto il livello di tennis espresso in quest’avvio di stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per lafino alla fine. Al comando c’è Stefanos Tsitsipas, complice la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo, seguito da Novak Djokovic e Andrej Rublev. Presenti in Top 10 anche Zverev, Medvedev, Nadal, Karatsev, Hurkacz e i due azzurri Berrettini e. L’Italia può inoltre vantare Sonego al 13° posto, ...

