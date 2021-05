Accerchiati dai turchi e speronati | l’assalto ai pescatori italiani

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 17 maggio 2021) Una lotta per la sopravvivenza fatta di rivendicazioni, attacchi, pretese e difesa a ogni costo del proprio mare. Quello che avviene tra i pescherecci nel Mediterraneo (E non solo) non è una semplice sfida per avere il miglior tesoro dei suoi fondali, in questo caso il gambero rosso, ma una lotta per evitare di essere InsideOver.