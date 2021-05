Week-end a Napoli: pioggia di sanzioni per inottemperanza a norme covid (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In questo Week end e nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volti ai controlli anti-covid e al contrasto dell’illegalità diffusa i carabinieri hanno effettuato un capillare controllo del territorio presidiando le strade e le piazze di maggior afflusso, specie nelle ore notturne. 120 le sanzioni anti-covid. A Mergellina, nella zona degli chalet, i militari dell’arma hanno sanzionato 25 persone in violazione del coprifuoco imposto dalle normative anti contagio. Il servizio dei carabinieri è stato caratterizzato anche e soprattutto dal buonsenso: invito al rispetto delle norme. A Posillipo, infatti, poco dopo le 22, i Carabinieri hanno invitato alla chiusura 15 attività commerciali tra ristoranti, pub e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In questoend e nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale divolti ai controlli anti-e al contrasto dell’illegalità diffusa i carabinieri hanno effettuato un capillare controllo del territorio presidiando le strade e le piazze di maggior afflusso, specie nelle ore notturne. 120 leanti-. A Mergellina, nella zona degli chalet, i militari dell’arma hanno sanzionato 25 persone in violazione del coprifuoco imposto dalle normative anti contagio. Il servizio dei carabinieri è stato caratterizzato anche e soprattutto dal buonsenso: invito al rispetto delle. A Posillipo, infatti, poco dopo le 22, i Carabinieri hanno invitato alla chiusura 15 attività commerciali tra ristoranti, pub e ...

