Vaccini in Italia | gli effetti | crollo dei contagi e dei morti

(Di domenica 16 maggio 2021) Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid cala del 95%; il rischio di ricovero del 90%; quello di contrarre l’infezione dell’80%. I dati emergono dall’analisi congiunta dell’anagrafe nazionalee della sorveglianza integrata Covid-19 e sono contenuti in un report, a cura del Gruppo di lavoro Iss e ministero della Salute ‘SorveglianzaCovid-19’, in collaborazione con i referenti regionali della sorveglianza integrata Covid-19 e della anagrafe nazionale. Nei vaccinati crolla dunque il rischio di infezione da coronavirus, di ricovero e di decesso. Il report presenta i dati a partire dal 27 dicembre 2020 (giorno di avvio della campagna vaccinale in) al 3 maggio 2021, relativi a 13,7 milioni di persone immunizzate. Dai dati emerge che il 95% delle ...

