Talotti | il cordoglio del Sindaco Fontanini

(Di domenica 16 maggio 2021) La scomparsa di Alessandrolascerà un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno conosciuto la sua forza, la sua generosità, la voglia di vivere che fino all’ultimo ha saputo avere, anche nella lotta contro la malattia. Ma, come capita a ogni vero campione, il talento di Alessandro, prima ancora che sportivo, è stato umano; è stata la capacità di dare sempre all’altro qualcosa di sé, qualcosa di positivo, di sincero, di vero, fosse anche solo un sorriso, una parola gentile o l’entusiasmo nel presentare un nuovo progetto”. Lo dichiara ilPietro. “Oggi il pensiero non può che andare alla moglie e al figlio, cui rivolgo, a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, le più sincere e commosse condoglianze, con la promessa che la città di Udine saprà onorare il nome di Alessandro”, conclude ...

Advertising

UdineseTV : Il cordoglio per Alessandro Talotti - -

Ultime Notizie dalla rete : Talotti cordoglio

Sport italiano in lutto. Tantissimi i messaggi die affetto per il campione di salto in alto. Friulano, con due partecipazioni olimpiche (Atene e Pechino), lottava da tempo contro un tumore. Il ricordo commovente della moglie ..., solo lo scorso inverno, assieme a Massimo Di Giorgio aveva organizzato anche la Udin Jump ... annunciata la morte dell'azzurro, i fan e gli amici hanno espresso il propriosui social ...Anche da altri esponenti del mondo dello sport sono arrivati messaggi di cordoglio sui social per Talotti, che era un grande tifoso dell'Udinese Talotti e Stibilj si sono sposati pochi giorni fa e la ...Il mondo dello sport piange la prematura scomparsa di Alessandro Talotti. L'ex saltatore azzurro, 40 anni, combatteva da mesi contro il male: si è spento a Udinese, circondato dall'amore della moglie, ...