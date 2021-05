Roma: Gualtieri, 'con Rutelli e Veltroni città modello ora bus in fiamme e cinghiali' (Di domenica 16 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 16 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

CarloCalenda : Non posso capire tutti i problemi di Roma in 8 mesi, posso migliorare la conoscenza. Gualtieri è del PD quindi per… - borghi_claudio : Non vorrete mica dire che pure per fare il sindaco è i... in... inc... Gualtieri già sbanda su Roma e la confonde… - EnricoLetta : Votare la Raggi al secondo turno mi si chiede? No. Ci sarà Gualtieri. Mettiamo in campo un Ministro dell’Economia p… - Biofafafa : RT @ottogattotto: #Gualtieri ha vinto le #PrimarieProvenzano, quelle che se non voti ciò che abbiamo deciso 'sarà rottura politica'. Più ri… - CalifanoRosy : RT @Adnkronos: Sindaco #Roma, per Gualtieri Pd al ballottaggio con centrodestra: “E vinceremo'. -