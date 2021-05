Roma. Festa illegale: 30 persone identificate e sanzionate (Di domenica 16 maggio 2021) Festa illegale ieri sera in via di Settebagni, altezza Gra, a Roma. Almeno 30 persone sono state identificate e sanzionate dalla Polizia che e’ intervenuta mentre decine di giovani erano ammassati con musica ad alto volume. Tra loro anche 2 denunciati a piede libero e a vario titolo per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Altre 16 persone sono state sanzionate dalla Polizia per la violazione delle normative anti Covid-19 in due appartamenti: una casa vacanze di via Principe Eugenio, in zona Vittorio Emanuele e una abitazione privata di via Costantino Corvisieri, vicino a Corso Trieste. Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021)ieri sera in via di Settebagni, altezza Gra, a. Almeno 30sono statedalla Polizia che e’ intervenuta mentre decine di giovani erano ammassati con musica ad alto volume. Tra loro anche 2 denunciati a piede libero e a vario titolo per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Altre 16sono statedalla Polizia per la violazione delle normative anti Covid-19 in due appartamenti: una casa vacanze di via Principe Eugenio, in zona Vittorio Emanuele e una abitazione privata di via Costantino Corvisieri, vicino a Corso Trieste.

Advertising

infoitsport : Fa festa la Roma - sgp569 : RT @Museo_Eboli: @museobrettiics @MusArcheoRC @TerraDiPalma @Beniarcheo @MuseoSibaritide @AngoloArcheo @museoscolacium @ArcheologiaCon @Mus… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Per la Roma è festa grande, la Lazio dice addio ala Champions. Fonseca chiude in bellezza - listyan_putri : Festa della primavera in Roma. Quando Piazza di Spagna con fiori di azalea ?? - - rivistalaroma : EDICOLA. Fa festa la Roma (...) #ASRoma #Derby #Edicola #Fonseca #RomaLazio -