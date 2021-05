Parma, oggi maglia da gara speciale (Di domenica 16 maggio 2021) Il Parma giocherà la sua partita con una maglia speciale, a scopo benefico, dedicata a Black Lives Matter Nella prossima gara contro il Sassuolo, il Parma scenderà in campo contro ogni discriminazione. La squadra gialloblù indosserà una maglia speciale dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e a Black Lives Matter. L’iniziativa ha anche registrato l’adesione di un campione che ha scritto pagine indelebili della storia del club, e che in primis lotta ogni giorno contro ogni forma di discriminazione. Si tratta di Lilian Thuram ex difensore di Parma e Juve. Contro il razzismo e l’odio Una campagna fortemente voluta dalla società del presidente Kyle Krause, con l’obiettivo di sottolineare con forza uno dei punti cardine dei propri valori. ... Leggi su retecalcio (Di domenica 16 maggio 2021) Ilgiocherà la sua partita con una, a scopo benefico, dedicata a Black Lives Matter Nella prossimacontro il Sassuolo, ilscenderà in campo contro ogni discriminazione. La squadra gialloblù indosserà unadedicata alla lotta contro ogni discriminazione e a Black Lives Matter. L’iniziativa ha anche registrato l’adesione di un campione che ha scritto pagine indelebili della storia del club, e che in primis lotta ogni giorno contro ogni forma di discriminazione. Si tratta di Lilian Thuram ex difensore die Juve. Contro il razzismo e l’odio Una campagna fortemente voluta dalla società del presidente Kyle Krause, con l’obiettivo di sottolineare con forza uno dei punti cardine dei propri valori. ...

