Napoli, Sky accusa: “La Fiorentina non si è impegnata. Poteva fare molto di più” (Di domenica 16 maggio 2021) La vittoria del Napoli al Franchi contro la Fiorentina è stata oggetto di dibattito nel salottino di Sky. La squadra di Gattuso con questa vittoria ha superato la Juventus nella corsa alla qualificazione in Champions league. Nel salottino di Sky sport 24, dopo aver mostrato “le meraviglie della Juventus, contro l’Inter, senza nessun commento all’arbitraggio, e dopo aver idolatrato l’Atalanta di Gasperini è toccato al Napoli. Per gli ospiti presenti nel salottino televisivo: “La Fiorentina è stata troppo arrendevole, non ha giocato la partita come se fosse una finale, lasciando campo al Napoli, che con i suoi campioni ha risposto la gara“. La Fiorentina in realtà ha fatto una partita d’onore come ha sottolineato anche Carlo Alvino, che conferma comunque il buon momento di forma correndo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 maggio 2021) La vittoria delal Franchi contro laè stata oggetto di dibattito nel salottino di Sky. La squadra di Gattuso con questa vittoria ha superato la Juventus nella corsa alla qualificazione in Champions league. Nel salottino di Sky sport 24, dopo aver mostrato “le meraviglie della Juventus, contro l’Inter, senza nessun commento all’arbitraggio, e dopo aver idolatrato l’Atalanta di Gasperini è toccato al. Per gli ospiti presenti nel salottino televisivo: “Laè stata troppo arrendevole, non ha giocato la partita come se fosse una finale, lasciando campo al, che con i suoi campioni ha risposto la gara“. Lain realtà ha fatto una partita d’onore come ha sottolineato anche Carlo Alvino, che conferma comunque il buon momento di forma correndo ...

Advertising

SkyTG24 : Sequestrate a Napoli tremila banconote contraffatte: due arresti - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Insigne (56') ? aut. #Venuti (67') ? ? - napolipiucom : NAPOLI, SKY ACCUSA: “LA FIORENTINA NON SI È IMPEGNATA. POTEVA FARE MOLTO DI PIÙ”. - go_daniele : RT @FlintCapitano: Orde di interisti che invece di festeggiare il primo trofeo in 10 anni sono su DAZN con la bava alla bocca a tifare Napo… - GBestlap : RT @FlintCapitano: Orde di interisti che invece di festeggiare il primo trofeo in 10 anni sono su DAZN con la bava alla bocca a tifare Napo… -