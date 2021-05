Moviola Udinese Sampdoria: l’episodio chiave del match (Di domenica 16 maggio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Udinese Sampdoria l’episodio chiave della Moviola del match tra Udinese e Sampdoria, valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Gariglio. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021)delvalido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Gariglio.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Udinese Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: Bonucci su Raspadori, rigore per il Sassuolo: Dopo Napoli-Udinese di ieri e in attesa di… - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - CdS: Napoli-Udinese, giusto non assegnare i rigori su Zielinski e Manolas - napolimagazine : MOVIOLA - CdS: Napoli-Udinese, giusto non assegnare i rigori su Zielinski e Manolas - infoitsport : Napoli-Udinese, la moviola del Corriere dello Sport: 'Non c'è rigore su Zielinski' -