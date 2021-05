Messaggi WhatsApp che si autodistruggono in nuove chat quasi pronti all’uso (Di domenica 16 maggio 2021) Quando arriveranno in via definitiva i Messaggi WhatsApp che si autodistruggono nelle chat? Il periodo attuale è decisamente caldo per l’app di Messaggistica dopo che dopo ieri 15 maggio sono entrati in vigore i nuovi termini di servizio che hanno sollevato tantissime critiche. Ebbene, proprio in riferimento alla privacy, va chiarito quale sia il prossimo sforzo profuso per garantire agli utenti finali ancora più riservatezza e gestione consapevole di quanto condiviso. Fermo restando sempre che tutti i contenuti di WhatsApp sono protetti dalla crittografia end-to-end e quindi non possono essere letti e analizzati da nessuno se non dai partecipanti alla conversazione, è noto da tempo che il servizio garantirà ben presto che i Messaggi si autodistruggano in automatico ... Leggi su optimagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Quando arriveranno in via definitiva iche sinelle? Il periodo attuale è decisamente caldo per l’app distica dopo che dopo ieri 15 maggio sono entrati in vigore i nuovi termini di servizio che hanno sollevato tantissime critiche. Ebbene, proprio in riferimento alla privacy, va chiarito quale sia il prossimo sforzo profuso per garantire agli utenti finali ancora più riservatezza e gestione consapevole di quanto condiviso. Fermo restando sempre che tutti i contenuti disono protetti dalla crittografia end-to-end e quindi non possono essere letti e analizzati da nessuno se non dai partecipanti alla conversazione, è noto da tempo che il servizio garantirà ben presto che isi autodistruggano in automatico ...

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp vi semplificherà la vita con questa nuova feature - HDblog : Whatsapp e autodistruzione messaggi: ancora novità e più privacy in arrivo - wordweb81 : Messaggi #WhatsApp che si autodistruggono in nuove chat quasi pronti all'uso - gnaafamos : Non gli serve vedere i messaggi personali quando possono vedere con chi comunicate, dove andate e tutto il resto pe… - marmeIIatae : @cheoslove sisi ti scrivo mille messaggi su whatsapp -