Iran e Turchia sollecitano misure comuni contro Israele (Di domenica 16 maggio 2021) Azioni concrete della comunità internazionale contro gli attacchi israeliani a Gaza sono state sollecitate oggi dai presidente Iraniano Hassan Rohani e turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Iran Turchia Iran e Turchia sollecitano misure comuni contro Israele "L'Iran e la Turchia, nel loro ruolo di importanti e influenti Paesi nella regione, devono unirsi e operare attraverso le organizzazioni internazionali per far fronte alle atrocità sioniste", ha ...

Se il dramma di Gaza bussa all'Ue (ma nessuno risponde) Hamas sta finendo le scorte di razzi; l'Iran non mancherà di rifornirle ma ci vuole tempo. Nell'... Due nomi a caso: Russia ( Vladimir Putin ha buoni rapporti con Netanyahu) e Turchia. Se gli americani ...

Pioggia di razzi su Israele, pesanti raid su Gaza. Riunione del Consiglio di sicurezza Onu In Medioriente si attende la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, prevista questo pomeriggio. La tensione rimane alta. Pesanti gli ultimi attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza ...

