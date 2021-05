D E K A | un talento sardo tutto da scoprire

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Vi presentiamo D.E.K.A., all’anagrafe Alexandro Falcone Gavino, nato il 22 ottobre 1983 nell’incantevole Isola della Maddalena, dove è cresciuto sviluppando fin da bambino la passione della musica che lo ha accompagnato in tutti questi anni. Il suo percorso, come ci racconta Stefania Cristiano, l’ha portato a trasferirsi a Roma all’età di 20 anni, dove ha conosciuto le persone che sarebbero entrate a far parte della sua vita e della sua anima. Attraverso questo cambio di vita e di realtà, completamente differenti sotto ogni aspetto, D.E.K.A. ha potuto coltivare e sviluppare la sua passione inizialmente facendo parte di gruppi musicali e partecipando poi in vari contest festival isolani, come ad esempio il New festival 2001 e Mina contro Renato Zero – per poi diventare indipendente. Decide quindi di autoprodursi perseguendo questa sua propensione nello scrivere testi dei suoi ...