Crisi climatica e conflitti in Africa. La riflessione di Franceschini (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo l’Internal displacement monitoring centre (Idmc) nel 2019 erano circa 3,5 milioni gli sfollati interni (Idp) nell’Africa subsahariana a causa di Crisi ambientali, una cifra che potrebbe quintuplicare entro il 2050. Complessivamente tra il 2008 e il 2018 gli Africani costretti a spostarsi per disastri naturali sono stati oltre 21 milioni, con calamità che hanno coinvolto quasi tutti i Paesi del continente, ma soprattutto il Sahel e le regioni orientali. Queste emergenze si sovrappongono in molte zone a Crisi politico-economiche e conflitti strutturali, avviando una spirale che si autoalimenta: i cicli climatici alterati, oltre al rischio immediato per la salute e la sicurezza alimentare, innescano instabilità, impoverimento e migrazioni, che a loro volta acuiscono le difficoltà nella governance ... Leggi su formiche (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo l’Internal displacement monitoring centre (Idmc) nel 2019 erano circa 3,5 milioni gli sfollati interni (Idp) nell’subsahariana a causa diambientali, una cifra che potrebbe quintuplicare entro il 2050. Complessivamente tra il 2008 e il 2018 glini costretti a spostarsi per disastri naturali sono stati oltre 21 milioni, con calamità che hanno coinvolto quasi tutti i Paesi del continente, ma soprattutto il Sahel e le regioni orientali. Queste emergenze si sovrappongono in molte zone apolitico-economiche estrutturali, avviando una spirale che si autoalimenta: i cicli climatici alterati, oltre al rischio immediato per la salute e la sicurezza alimentare, innescano instabilità, impoverimento e migrazioni, che a loro volta acuiscono le difficoltà nella governance ...

