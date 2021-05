Come funzionano i test salivari per il coronavirus (Di domenica 16 maggio 2021) Il ministero della Salute dà il via libera ai test salivari per il coronavirus. La nuova circolare sull'”uso del test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2? arriva dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza. “Il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo”. Oppure “per aumentare l’accettabilità di test ripetuti, in particolare: se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili e in caso di carenza di tamponi”, sottolinea la circolare indicando quando usare il test salivare molecolare. Nella circolare sui test salivare i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Il ministero della Salute dà il via libera aiper il. La nuova circolare sull'”uso delmolecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2? arriva dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza. “Il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo”. Oppure “per aumentare l’accettabilità diripetuti, in particolare: se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili e in caso di carenza di tamponi”, sottolinea la circolare indicando quando usare ilsalivare molecolare. Nella circolare suisalivare i ...

Advertising

beppe_grillo : Cosa sono le #ComunitàEnergetiche e come funzionano? Come possono cambiare il nostro ambiente e la nostra vita? Ecc… - paoloferrarelli : RT @LaNotiziaTweet: Come funzionano i test salivari per il coronavirus - LaNotiziaTweet : Come funzionano i test salivari per il coronavirus - GiorgettiDavide : RT @HANIA243474887: Avete capito come ragionano i vostri rappresentanti? Se ci sono farmaci che funzionano ma NON sono stati testati, NON l… - Nakya974 : RT @HANIA243474887: Avete capito come ragionano i vostri rappresentanti? Se ci sono farmaci che funzionano ma NON sono stati testati, NON l… -