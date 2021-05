C’era una volta il re della foresta… ora anche il leone è una specie in pericolo (Di domenica 16 maggio 2021) di Gianluca Catullo* C’era una volta il re della foresta… Quello che potrebbe sembrare l’incipit di una favola per bambini rischia, invece, di diventare il mantra delle generazioni future, dei nostri figli e nipoti, i quali ci incolperanno, tra gli altri, anche di non aver fatto abbastanza per scongiurare l’estinzione del leone, una delle specie più evocative e carismatiche del pianeta. Già, perché la popolazione di leoni africana è crollata dai 200.000 esemplari di un secolo fa a poco meno dei 20.000 attuali, costretti a vivere quasi esclusivamente all’interno di parchi o riserve. Solo il 10% dell’areale originale della specie include ancora popolazioni di questo felino, molte delle quali appaiono oggi troppo esigue per rimanere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) di Gianluca Catullo*unail reQuello che potrebbe sembrare l’incipit di una favola per bambini rischia, invece, di diventare il mantra delle generazioni future, dei nostri figli e nipoti, i quali ci incolperanno, tra gli altri,di non aver fatto abbastanza per scongiurare l’estinzione del, una dellepiù evocative e carismatiche del pianeta. Già, perché la popolazione di leoni africana è crollata dai 200.000 esemplari di un secolo fa a poco meno dei 20.000 attuali, costretti a vivere quasi esclusivamente all’interno di parchi o riserve. Solo il 10% dell’areale originaleinclude ancora popolazioni di questo felino, molte delle quali appaiono oggi troppo esigue per rimanere ...

