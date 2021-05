Calcio, Serie A: Napoli, blitz Champions a Firenze. Benevento, pari letale contro il Crotone. Sampdoria ok (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo gli anticipi di ieri, si sono concluse da pochi minuti anche le partite della domenica pomeriggio relative al programma della 37esima giornata della Serie A 2020/2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui campi, in attesa di Parma-Sassuolo (h 18.00), Milan-Cagliari (h 20.45) e Verona-Bologna (domani h 20.45). Fiorentina-Napoli 0-2 (h 12.30) All’Artemio Franchi gli uomini di Gattuso risolvono la contesa nella ripresa passando in casa della Fiorentina grazie al gol di Lorenzo Insigne, che dopo essersi fatto parare da Terracciano un rigore riesce a segnare sulla respinta del portiere dei viola, e all’autogol di Venuti, propiziato da una conclusione di Zieli?ski. Con questi tre punti, i partenopei rispondono alla vittoria di ieri della Juventus riportandosi in piena zona Champions. Udinese-Sampdoria 0-1 (h ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo gli anticipi di ieri, si sono concluse da pochi minuti anche le partite della domenica pomeriggio relative al programma della 37esima giornata dellaA 2020/2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose sui campi, in attesa di Parma-Sassuolo (h 18.00), Milan-Cagliari (h 20.45) e Verona-Bologna (domani h 20.45). Fiorentina-0-2 (h 12.30) All’Artemio Franchi gli uomini di Gattuso risolvono la contesa nella ripresa passando in casa della Fiorentina grazie al gol di Lorenzo Insigne, che dopo essersi fatto parare da Terracciano un rigore riesce a segnare sulla respinta del portiere dei viola, e all’autogol di Venuti, propiziato da una conclusione di Zieli?ski. Con questi tre punti, i partenopei rispondono alla vittoria di ieri della Juventus riportandosi in piena zona. Udinese-0-1 (h ...

