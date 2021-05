Amici 20 | vince la sfida finale la ballerina Giulia

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 16 maggio 2021) Un’emozionatissima, abbracciata alla sua coppa di, continua a ridere e a ripetere: “Oddio, che roba. Non ho capito che è successo…”. La19enne ha battuto nell’ultima ‘battaglia’ il fidanzato e cantante Sangiovanni aggiudicandosi un premio di 150mila euro in gettoni d’oro. Sangiovanni, però, ha fatto incetta di premi. Come quello di categoria, assegnato perché arrivato primo fra i cantanti, e il premio della critica, che gli è stato conferito dai 26 giornalisti collegati da remoto, entrambi del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. Inoltre il cantante ha ricevuto anche il premio Siae, consegnatoli da Giovanni Caccamo. Con il voto voto del pubblico a casa la ragazza ha vinto con il 60% dei consensi. Edizione inusuale quella di quest’anno. I ragazzi erano chiusi negli studi tv Titanus Elios a Roma, e ...