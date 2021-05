A un razzo dall’invasione Arpino spiega i piani israeliani

Leggi su formiche

(Di domenica 16 maggio 2021) Il forte incremento di violenza in Terra Santa (espressione mistico-territoriale omnicomprensiva), è solo una conferma che, ogni qualvolta si percepisce qualche sia pur flebile segnale di faticoso avvicinamento di posizioni di fatto inconciliabili, un nuovo evento dirompente riporta tutto a zero. Una sorta di tragico gioco dell’oca, ripetuto all’infinito. La realtà è che Israele è nata con una guerra, e con le guerre – o guerriglie sul territorio o ai confini – ha dovuto convivere in questi suoi oltre settanta anni di vita. E continuerà così. Non lo si può considerare un problema, perché tutti i problemi ammettono una o più soluzioni. Se la soluzione non c’è, allora è necessario cambiare linguaggio e rinominare il “problema” con il suo vero nome, anch’esso preso in prestito dalla matematica: “fattore”, o “parametro”, o “costante”, o come meglio ci piace. Insomma, qualcosa di non ...