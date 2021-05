A cosa puntano le battaglie di Salvini sul coprifuoco e gli sbarchi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI. - Matteo Salvini continua a muoversi nell'ambiguità, suo terreno preferito, con oscillazioni tra movimenti di 'lotta' e di 'governo'. Anche per recuperare consensi, il segretario leghista sta provando a replicare il format del 'picconatore' che, sperimentato nel Conte I, lo ha fatto volare al 34% alle Europee del 2019. In questa chiave vanno lette le battaglie sulle riaperture, sulla cancellazione del coprifuoco e quella, avviata da qualche settimana, sugli sbarchi. Ma il capo della Lega è ben consapevole di non poter permettersi il lusso di tirare troppo la corda. L'ultima cosa che vuole, infatti, è inimicarsi Mario Draghi. Ed è così che, quando ha letto i virgolettati, a lui attribuiti da 'Repubblica' sabato, sull'impossibilità di questa maggioranza di attuare le riforme, il capo di ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI. - Matteocontinua a muoversi nell'ambiguità, suo terreno preferito, con oscillazioni tra movimenti di 'lotta' e di 'governo'. Anche per recuperare consensi, il segretario leghista sta provando a replicare il format del 'picconatore' che, sperimentato nel Conte I, lo ha fatto volare al 34% alle Europee del 2019. In questa chiave vanno lette lesulle riaperture, sulla cancellazione dele quella, avviata da qualche settimana, sugli. Ma il capo della Lega è ben consapevole di non poter permettersi il lusso di tirare troppo la corda. L'ultimache vuole, infatti, è inimicarsi Mario Draghi. Ed è così che, quando ha letto i virgolettati, a lui attribuiti da 'Repubblica' sabato, sull'impossibilità di questa maggioranza di attuare le riforme, il capo di ...

