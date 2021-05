Serie A, i diritti tv: accordo raggiunto con Sky, 3 partite per turno in co-esclusiva (Di sabato 15 maggio 2021) E’ stato raggiunto l’accordo tra la Lega Serie A e Sky per l’assegnazione dei diritti tv di 3 partite a turno in co-esclusiva. Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN, si tratta di una rivoluzione per quanto riguarda la trasmissione delle gare del massimo campionato italiano. “La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte diritti Audiovisivi Campionato di Serie A Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e dell’Invito alla Trattativa Privata del ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021) E’ statol’tra la LegaA e Sky per l’assegnazione deitv di 3in co-. Tutte lesaranno trasmesse da DAZN, si tratta di una rivoluzione per quanto riguarda la trasmissione delle gare del massimo campionato italiano. “La Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare OfferteAudiovisivi Campionato diA Pacchetti Dirette a Pagamento per il territorio italiano – Procedura riservata agli Operatori della comunicazione – Stagioni Sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 del 4 gennaio 2021 e dell’Invito alla Trattativa Privata del ...

