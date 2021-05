Serie A 2021/2024, ecco quali partite trasmetterà Sky: i tre slot orari (Di sabato 15 maggio 2021) Tre partite ogni turno per i prossimi tre anni. Nell’Assemblea di Lega Serie A, finita ieri in tarda serata, è stato assegnato a Sky il secondo pacchetto, quello contenente tre partite in co-esclusiva. Dalla prossima stagione Sky trasmetterà quindi i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. Nel triennio 2021/2024, Sky e NOW offriranno un ampio numero di partite a stagione di calcio nazionale e internazionale, con 114 partite di Serie A, tutte le partite del Campionato di Serie B, più di 400 match di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, insieme a tre grandi campionati internazionali come la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Treogni turno per i prossimi tre anni. Nell’Assemblea di LegaA, finita ieri in tarda serata, è stato assegnato a Sky il secondo pacchetto, quello contenente trein co-esclusiva. Dalla prossima stagione Skyquindi i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. Nel triennio, Sky e NOW offriranno un ampio numero dia stagione di calcio nazionale e internazionale, con 114diA, tutte ledel Campionato diB, più di 400 match di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, insieme a tre grandi campionati internazionali come la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier ...

