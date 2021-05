(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadidi magnitudo 2.9 della scala Richter è stata registrata alle 17.09 oggi in Alta. Il, secondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato cona 3km a sud est didei, in direzione Morra De Sanctis, a una profondità di 14 km. Laè stata avvertita distintamente nei comuni di Lioni e Morra De Santis. Non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

emergenzavvf : ?? Scossa di #terremoto alle 9:56 ML 4.0 registrata a #Gubbio (PG), seguita da una seconda alle 10:07 di magnitudo… - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 4.0 stamani a Gubbio alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche… - Corriere : Terremoto in Umbria, la scossa avvertita a Gubbio e a Perugia. «Magnitudo 4.0» - desastresgt : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto alle ore 9:56 nei pressi di #Gubbio (Perugia) ad una profondità di 10 km. La… - anteprima24 : ** Scossa di terremoto in Irpinia, epicentro a Sant’Angelo dei Lombardi ** -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Sono tre le repliche registrate fino ad ora dall'Ingv dopo ladiche si è verificata questa mattina alle 9.56 con epicentro a Gubbio. La magnitudo di questa prima, che è avvenuta a dieci chilometri di profondità, inizialmente indicata ...Confermata la benedizione del Vescovo oggi pomeriggio alle 17 (UNWEB) GUBBIO " Sono in corso tutte le verifiche del caso a seguito delladiche ha colpito Gubbio questa mattina alle ...Forte terremoto M 4.0 al centro Italia. Serie di scosse di terremoto anche nella giornata odierna, nel Pacifico ma anche in altre zone del mondo come ad esempio nel Mediterraneo o ...Gubbio (Perugia), 15 maggio 2021 - Sono quattro le scosse di terremoto che hanno colpito l'Umbria nella mattina di sabato 15 maggio. Scosse che hanno comprensibilmente messo in allarme la popolazione.